Kursy walut. Rynki szykują się do twardych restrykcji w Europie

Wśród inwestorów niepokój przybiera na sile, co prowadzi do dalszego wydłużania pozycji na walutach bezpiecznych kosztem ryzykownych, jak polski złoty. W środę kurs euro przetestował okolice poziomu 4,6325.

Na rynku głównej pary walutowej kurs EUR/USD dotarł do wsparcia na 1,172 po południu korygując spadek do 1,175. Na czerwono świeciło się też na giełdach. W rezultacie, efekty dominacji panującej niepewności widoczne były w mocnym wzroście tzw. rynkowego "indeksu strachu" (VIX).

O nastrojach rynkowych nadal decydują obawy związane z rosnącą liczbą infekcji koronawirusem, co może skutkować ponownymi pełnymi zamknięciami gospodarek. W środę nastroje inwestorów w całej Europie popsuła zapowiedź ogólnokrajowego lockdownu we Francji i zaostrzenia restrykcji w innych krajach, co może istotnie ograniczyć aktywność gospodarczą w całym kwartale.