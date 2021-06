Kursy walut. Węgierski bank centralny pomógł złotemu

Kurs eurodolara powrócił we wtorek powyżej 1,19, co pozwoliło na lekkie umocnienie polskiej waluty. Kurs złotego wobec euro zakończył handel w okolicy 4,51, a wobec dolara zamknął dzień przy poziomie 3,78.

Głównym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej było zapoczątkowanie normalizacji polityki pieniężnej przez węgierski bank centralny. MNB zaostrzył warunki monetarne poprzez podwyższenie głównej stopy procentowej z 0,6 proc. do 0,9 proc. (rynek oczekiwał wzrostu do 0,85 proc.).

Forint umocnił się w relacji do euro (EUR/HUF w pobliżu 350). Reakcja rynku była jednak umiarkowana, gdyż efektywnie stopy procentowe na Węgrzech zostały podniesione o 15 pb, ponieważ do tej pory stopa, po której Bank przeprowadzał tygodniowe przetargi wynosiła 0,75 proc.

We wtorek MNB zapowiedział podniesienie stopy depozytowej 1-tygodniowej do poziomu głównej stopy procentowej. Podczas środowej sesji stopy procentowe może podnieść również czeski bank centralny. W takim scenariuszu dywergencja prowadzonych polityk pieniężnych pomiędzy NBP a bankami regionu Europy Środkowo-Wschodniej ogranicza pole do istotnego umocnienia złotego w najbliższych tygodniach.