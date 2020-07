Kursy walut. Złotemu może ciążyć wtorkowy komunikat RPP.

Wtorkowa sesji ostatecznie przyniosła umocnienie złotego. Nominalnie kurs euro powrócił w okolice 4,47zł. Niemniej jeszcze w pierwszych godzinach handlu para stabilizowała się przy 4,49 nadal pozostając pod wpływem wyższej awersji do ryzyka w związku z doniesieniami WHO, że Covid-19 prawdopodobnie nie zniknie w najbliższych miesiącach i nierealistyczne są oczekiwania na szybkie opracowanie szczepionki dostępnej dla wszystkich.

W najbliższych dniach złoty nadal pozostawać powinien pod presją podwyższonej niechęci do ryzyka na świecie, a dodatkowo ciążyć mu będzie podtrzymanie przez RPP we wtorkowym komunikacie stwierdzenia, że tempo ożywienia gospodarczego może być ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do otoczenia gospodarczego i zmian w polityce pieniężnej.