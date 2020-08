Kursy walut. Złoty czeka na impuls; w centrum uwagi odczyt PKB

O ile optymizm niemieckich analityków ekonomicznych co do dalszego rozwoju sytuacji wyraźnie się poprawił (71,5 vs. oczekiwanie 58 oraz 59,3 poprzednio), o tyle ocena sytuacji bieżącej uległa pogorszeniu (-81,3 vs. oczekiwane -68,8 oraz -80,9 poprzednio w lipcu).