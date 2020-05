Kursy walut. Złoty dostał wsparcie od euro

Na rynkach wschodzących powrócił strach przed możliwą drugą falą zachorowań, po tym jak do inwestorów dotarł raport poddający w wątpliwość szybkie opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19. Około południa na rynku ponownie uaktywniła się jednak strona popytowa i to pomimo słabych danych dot. krajowego rynku pracy.

Z informacji krajowych uwagę przyciągał komentarz J.Kropiwnickiego, w którym po raz kolejny zwracał on uwagę na być może niedługą konieczność powolnego podnoszenia stóp procentowych, do poziomów sprzed ostatnich dwóch obniżek, choć rozkładając podwyżki na kilka etapów, co 2-3 miesiące, być może w ciągu bieżącego roku lub w nieco dłuższym okresie. Choć nie jest to bazowy scenariusz RPP, takie słowa mogły dodatkowo neutralizować wpływ słabych danych z rynku pracy na nastroje rynkowe.