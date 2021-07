Kursy walut. Złoty odstaje od lokalnej konkurencji

Czytaj więcej : Koronakryzys zachwiał rynkiem pracy. W tych firmach doszło do największych zmian zatrudnienia

Opublikowane wyższe od oczekiwań dane o inflacji na Węgrzech oraz solidne majowe dane o sprzedaży detalicznej w Czechach potwierdzają oczekiwania dalszych, zapoczątkowanych podwyżek stóp procentowych w obu krajach co może stanowić uodpornienie na niepewność związaną z kolejną falą koronawirusa.

Prezes A. Glapiński podtrzymał gotowość do dokonywania interwencji walutowych, które będą uzależnione od bieżącej sytuacji na polskim rynku (w jednym z ostatnich artykułów NBP przedstawiał argumenty za stosowaniem interwencji przez inne banki centralne krajów rynków wschodzących).

Sytuacja pandemiczna w Europie pozostaje niepewna, co rzutuje na obawy odnośnie przyszłego wzrostu gospodarczego, przez co nastroje rynkowe stworzyły przestrzeń do akumulacji kapitału wobec aktywów najbardziej bezpiecznych. Jednak podczas piątkowej sesji zauważalna była realizacja zysków na niektórych walutach bezpiecznej przystani.