Kursy walut. Złoty zyskał dzięki danym z USA.

Wtorek przyniósł umocnienie złotego wobec euro (kurs złotego ponownie zaatakował poziom 4,38 za euro) oraz osłabienie dolara wobec euro (kurs euro/dolar przekroczył poziom 1,19 i wzrósł do ok. 1,1950).

Impulsem do ataku kursu złotego na okolice 4,38 za euro były dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. Lepsze od oczekiwań dane o liczbie nowych pozwoleń oraz uruchomionych budowach (w skali miesiąc do miesiąca odpowiednio wzrost o 18,8 proc. oraz o 22,6 proc.) spowodowały odwrót od walut bezpiecznej przystani, co przełożyło się nie tylko na osłabienie amerykańskiego dolara, ale również szwajcarskiego franka.