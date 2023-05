Majątek prezesa PiS. Takiej emerytury Kaczyńskiemu pozazdrości niejedna osoba

Ile zarobił Jarosław Kaczyński

Według oświadczenia majątkowego Jarosław Kaczyński otrzymał w ubiegłym roku ponad 216 tys. zł z tytułu pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach diety poselskiej wicepremier otrzymał ponad 12 tys. zł, natomiast z tytułu emerytury ZUS na konto Kaczyńskiego wpłynęło ponad 96 tys. zł, co daje ok. 8000 zł miesięcznie. Ponad 37 tys. zł to uposażenie poselskie.