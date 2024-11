Miała rosnąć, a spadła. Ekonomiści wyjaśniają, co się stało z inflacją

Polska sie zwija. Przy takiej atmosferze gospodarczej, gdzie nawet za srednia krajowa nie stac cie na jedzenie zdrowe, to nie bedzie dzieci. Kraj na wymarciu i teraz poki zyja boomerzy i ich dzieci z lat 80tych, to tego nie czuc, bo wciaz jest w PL przeludnienie(i miliony UA), to za 20 lat bedzie czuc, zwlaszcza jak UA wroci do siebie, a boomerzy wymrą.