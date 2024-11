Miedziowy gigant w górę. Miliardowy zysk KGHM

Po trzech kwartałach tego roku produkcja miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 544 tys. ton , co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – podała w środę w komunikacie miedziowa spółka.

Ponad 1 mld zł zysku

Zysku netto Grupy Kapitałowej po trzech kwartałach wyniósł 1,271 mld zł. Spółka podała, że zwiększenie zysku skonsolidowanego w ujęciu rok do roku o 52 proc. nastąpiło głównie dzięki poprawie EBITDy w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. i w mniejszym stopniu w KGHM Polska Miedź S.A.

W komunikacie dotyczącym wyników za trzy kwartały tego roku poinformowano również, że KGHM zwiększył wydatki inwestycyjne do 2,52 mld zł, co stanowi wzrost o 16 proc. względem roku poprzedniego.

- Było to możliwe ze względu nie tylko na jego przygotowanie techniczne, lecz również na przygotowanie technologicznego zapasu anod w poprzedzających kwartałach. Utrzymanie maksymalnego w relacji do zdolności poziomu wydobycia z aktywów krajowych z niewielkim, lecz wzrostem produkcji miedzi w koncentracie oraz wyższa produkcja miedzi w aktywach zagranicznych to składowe wzrostu produkcji całej Grupy w raportowanym okresie - wskazał cytowany w komunikacie prezes.