Można dostać nawet 1,5 tys. zł. 1 lutego mija termin składania wniosków

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które do ogrzania mieszkania wykorzystują źródła ciepła zasilane energią elektryczną - dotyczy to też pomp ciepła. Dodatek nie należy się natomiast gospodarstwom domowym, w których wykorzystywana jest energia elektryczna z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Kwota dodatku to tysiąc złotych w przypadku gdy dane gospodarstwo zużyło w 2021 roku mniej niż 5 MWh energii elektrycznej lub 1,5 tysiąca złotych, jeśli zużyło więcej. Składając wniosek, trzeba dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii. Żeby dostać pieniądze, konieczne jest też uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek energetyczny - jak złożyć wniosek

Wniosek można złożyć przez internet, za pomocą rządowej strony - potrzebny będzie do tego profil zaufany, e-dowód lub certyfikat kwalifikowany. Można też w wersji papierowej przekazać go do naszego urzędu gminy (wzór papierowego wniosku jest dostępny na rządowej stronie internetowej).

We wniosku trzeba wpisać dane wnioskodawcy i wszystkich członków jego gospodarstwa domowego. Wpisuje się tam też numer konta bankowego, organ samorządu, do którego składany jest wniosek, a także główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Czas na złożenie wniosku się kończy, bo można to zrobić już tylko do 1 lutego.

Ceny energii napędzają inflację

Przypomnijmy, że przed wprowadzeniem dodatku energetycznego, rząd zaoferował wsparcie finansowe gospodarstwom wykorzystującym szereg innych źródeł ciepła. W ubiegłym roku można było wnioskować o dodatek osłonowy, węglowy, do pelletu, drewna, na olej opałowy i LPG.

