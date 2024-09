Niemcy. A jednak szok po wyborach lokalnych. Powodem gospodarka i "rosyjskie sentymenty"

Niemcy mają coraz większe problemy z gospodarką. Wskaźnik PMI dla przemysłu, opublikowany w poniedziałek przez S&P Global, potwierdził, że niemiecki sektor produkcyjny pogrąża się w coraz głębszej recesji . Indeks spadł w sierpniu do poziomu 42,4 punktów z 43,2 punktów w lipcu, osiągając najniższy wynik od marca. I oddalając się od umownej granicy 50 punktów, odgradzającej recesję od ożywienia.

Niemiecki przemysł tonie. "Wieloletnie zaniedbania"

Eksperci S&P Global zwracają uwagę na pogarszające się nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców . "Jeśli chodzi o nastroje biznesowe, badanie wykazało dalsze osłabienie zaufania w odniesieniu do perspektyw wzrostu w nadchodzącym roku. Oczekiwania obniżyły się jeszcze bardziej od 28-miesięcznego maksimum z czerwca do najniższego poziomu od marca " - czytamy w raporcie.

- Brzemieniem dla poprawy koniunktury są też wieloletnie zaniedbania w obszarze rozwoju infrastruktury , cyfryzacji oraz wysokie ceny energii czy też braki wykwalifikowanych pracowników. Według World Competitiveness Ranking Niemcy znajdują się dopiero na 24 miejscu na świecie pod względem konkurencyjności, co jest najgorszą lokatą od 2005 r. - podsumowuje ekspert.

"Mieszkańcy obszarów dawnego NRD głosują inaczej"

Odpowiada też na pytania o to, czy polska gospodarka może odczuć niemieckie problemy. - Jest mocno związana z gospodarką niemiecką, więc być może w krótkim terminie zahamowania imigracji w Niemczech nieco zaszkodzi gospodarce polskiej , ale w dłuższym terminie również ona zmuszona będzie do pójścia drogą szybkiego technologicznego rozwoju i może jedynie na tym zyskać - ocenia ekonomista.

Recesja pomaga wygrać skrajnej prawicy

Podobne stanowisko przedstawiła ekonomistka Monika Schnitzer. - Niepewność jest trucizną, zwłaszcza dla gospodarki, a firmy opóźnią lub całkowicie porzucą plany inwestycyjne, co będzie miało negatywny wpływ na wzrost gospodarczy - stwierdziła w niemieckich mediach.

Niemiecki dziennikarz Ulrich Reitz stwierdził, że wynik wyborów nie jest dobry dla Niemiec. - Niemiecka gospodarka przeżywa frustrujący okres. A wyniki wyborów w Turyngii i Saksonii jeszcze bardziej zwiększają obawy firm i inwestorów - stwierdził w studiu stacji NTV. - AfD i BSW szkodzą etykiecie "Made in Germany" - wyjaśnił.

Wybory w Turyngii i Saksonii osłabiają pozycję kanclerza Scholza

Dr Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych przewiduje z kolei, że pozycja Scholza ulegnie dalszemu osłabieniu. Wskazuje, że sukces AfD i BSW wynika z rozczarowania rządami koalicji SPD, Zielonych i FDP . " Partie te wykorzystały poczucie bycia obywatelami 'gorszej kategorii' mieszkańców wschodnich Niemiec , kurczenia się klasy średniej i obawy przed nielegalną migracją" - tłumaczy analityk. Dodaje, że istotną rolę odgrywają również "niechęć do dalszego wspierania Ukrainy i prorosyjskie sentymenty we wschodnich landach ".

Ekspert przewiduje krótkotrwały wzrost poparcia dla AfD i BSW na poziomie federalnym, jednak zaznacza, że " kluczowym testem poparcia dla tych partii będą dopiero przyszłoroczne wybory do Bundestagu ".

Konsekwencje dla niemieckiej polityki

Jasiński prognozuje zaostrzenie polityki migracyjnej oraz kontynuację obecnego kursu wobec Ukrainy. "Rząd kanclerza Scholza będzie podkreślał wspieranie Ukrainy przy jednoczesnej redukcji pomocy i uciekaniu się do różnego rodzaju sztuczek księgowych" - ocenia analityk.

Fatalne skutki wojny w Ukrainie. Droga energia problemem dla Niemiec

Prof. Christoph M. Schmidt, prezes RWI – Leibniz Institute for Economic Research w rozmowie z Obserwatorm Finansowym (którego wydawcą jest NBP), stwierdza, że niemiecka gospodarka została silnie dotknięta szokiem energetycznym w 2022 r., nawet bardziej niż inne kraje. - W rezultacie siła nabywcza gospodarstw domowych mocno się obniżyła. Choć w międzyczasie ceny energii znacznie spadły w stosunku do szczytowych poziomów, to jednak nadal utrzymują się powyżej swojej długoterminowej średniej, a w związku z tym trwa stan znacznego obciążenia finansowego dla firm i gospodarstw domowych.