"Nieświadomy multimilioner". Mija termin na odebranie ogromnej nagrody

" Gdzieś tam jest nieświadomy multimilioner. Ale tylko do soboty " - poinformował w piątek dziennik "Los Angeles Times".

Wygrana na loterii. Czekają na zwycięzcę

Kupon sprzedano na stacji benzynowej koncernu Chevron. Jak podał dziennik, doszło tam wówczas do niezwykłego przypadku: w tym samym miejscu zakupiono dwa zwycięskie losy z główną nagrodą.

Nie odbiorą ogromnej wygranej. Co się stanie z pieniędzmi?

Mega Milion to gra międzystanowa, a sama Kalifornia ma ponad 23 tys. punktów sprzedaży. Według "LAT", Becker nie sprecyzowała, jak rzadkim zjawiskiem jest sprzedanie dwóch kuponów z główną nagrodą w tym samym punkcie.

Becker wyszczególniła, że do szkół w Kalifornii trafi ok. 13,8 mln dolarów. Ich kasę zasilają pieniądze uzyskane wówczas, kiedy ludzie gubią, wyrzucają lub zapominają o wygranych losach. Około 80,5 mln dolarów powróci do innych stanów.