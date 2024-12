Obiecali likwidację. Co dalej z Funduszem Kościelnym?

Co dalej z Funduszem Kościelnym? "Są dwie opcje"

- Są dwie opcje. Pierwsza to odpis procentowy (odpis podatkowego, czyli finansowanie Kościoła bezpośrednio przez samych wiernych - przyp. red.). Druga opcja to wyodrębnienie części dotyczącej zabezpieczeń społecznych. Żadne decyzje jeszcze nie zostały podjęte - mówił money.pl we wrześniu wicepremier Kosiniak-Kamysz.