Opole: Wojewoda zapewnia o braku problemów finansowych po powodzi

- Do wczoraj przekazaliśmy gminom ponad 50 mln zł na tzw. duże zasiłki (w wys. 100 i 200 tys. zł - PAP), a wypłacono do wczoraj blisko 35 mln zł dla 523 rodzin. Ponad 15 mln zł leży na kontach gmin" - powiedziała Monika Jurek. Dodała, że w sześciu gminach, które otrzymały pieniądze na zasiłki dla powodzian, nie wypłacono dotąd ani jednego.

- Nie ma żadnych problemów finansowych związanych ze zrealizowaniem zadań, które przed nami stoją. My w swojej dyspozycji, jako urząd do usuwania skutków powodzi mamy w tej chwili ponad 250 mln zł i te środki są dedykowane na różne zadania. (...) Nie ma żadnych problemów z wypłatą zasiłków - powiedziała Jurek, która zaapelowała do samorządowców o możliwie szybkie wypłaty zasiłków potrzebującym.