32 mld zł aktywów w PPK. Wzrost o ponad półtora miliarda w miesiąc

Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonują w Polsce od drugiej połowy 2019 roku. W grudniu 2024 roku wartość aktywów przekroczyła granicę 30 mld zł, a granica 20 mld zł - w listopadzie 2023 roku. Na koniec stycznia 2025 roku wartość aktywów netto PPK wynosiła 31,91 mld zł, co oznacza wzrost o 1,67 mld zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Średnia wieku uczestników PPK wynosi 39 lat, 20 proc. uczestników PPK nie ma jeszcze 30 lat, a prawie 9 proc. ukończyło 55. rok życia. Częściej w PPK oszczędzają mężczyźni (44,01 proc. wszystkich uczestników) - tak przynajmniej wynika z dostępnych danych, które dotyczą niecałych 87 proc. uczestników PPK (nie ma danych co do płci 13,2 proc. uczestników).

Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej – nowy limit obowiązuje od stycznia 2025

Limit ten jest corocznie ustalany wraz ze zmianą wysokości płacy minimalnej. 120 proc. płacy minimalnej w drugiej połowie 2024 roku wynosiło 5160 zł, natomiast od stycznia 2025 roku 120 proc. płacy minimalnej wynosi 5599,20 zł. To co ważne, w przypadku skorzystania przez uczestnika PPK, z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, pracodawca wciąż będzie finansował swoją wpłatę w pełnej wysokości. Obniżenie wpłaty podstawowej to możliwość, zawsze uzależniona od decyzji uczestnika PPK. Jeżeli uczestnik PPK chce z takiej możliwości skorzystać powinien złożyć wniosek do swojego pracodawcy.