Realna wartość zasiłku pogrzebowego spada. Podwyżka dopiero w 2026?

Przedłużają się pracę nad podwyżką zasiłku pogrzebowego , wszystko wskazuje na to, że podwyżka będzie miała miejsce dopiero w 2026 roku. Od 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi w Polsce 4000 zł, a zgodnie z projektem może wzrosnąć do 7000 zł. Koszty pogrzebu w Polsce mogą znacząco różnić się w zależności od regionu.

W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. Za zwykły pogrzeb obecnie w Polsce trzeba zapłacić minimum 8-10 tys. zł, wynika z danych rankomat.pl. Procedowany projekt ustawy przewiduje wprowadzenie mechanizmu waloryzacji zasiłku pogrzebowego , gdyby taki mechanizm został zastosowany to już za 10 lat jego wysokość przekroczyłaby 9000 zł.

Mechanizm waloryzacji zasiłku pogrzebowego jest wskazany

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów "(…) rekomendowanym rozwiązaniem jest przyjęcie kwoty zasiłku pogrzebowego odpowiadającej wysokości 6450 zł bez mechanizmu waloryzacji . (…)". Na takie rozwiązanie nie chce się zgodzić Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej "(…) podtrzymuje zarówno konieczność podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego do kwoty 7 000 zł, jak i konieczność zachowania w projekcie ustawy propozycji przepisów dotyczących waloryzacji zasiłku pogrzebowego".

Jeżeli ustawodawca zdecydowałby się powiązać wysokość zasiłku pogrzebowego ze 150 proc. płacy minimalnej to obecnie (druga połowa 2024 r. - płaca minimalna wynosi 4300 zł) wzrósłby on do kwoty 6450 zł, ale od stycznia 2025 roku wynosiłby już niespełna 7000 zł, dokładnie 6999 zł (płaca minimalna będzie wynosić od 1 stycznia 2025 r. 4666 zł).