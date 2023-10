Coś się stało z wpływami z podatków. Przejrzeli stan budżetu

Pusia 31 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To dopiero mamy ekonomistów! To cud, że w końcu się zorientowali, że z podatków nie będzie dużych wpływów, gdy firmy bankrutują. Jak czytać nie umieją, to w końcu ktoś im powiedział, co się dzieje! Polski Ład dokończył to, czego nie zrobiła pandemia!!! Pieniądze z Unii, powstrzymały by tendencje ale PIS się obraził na kasę z Unii, bo ważniejsze były własne ambicje a nie dobro kraju!!!!