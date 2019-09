Patryk Vega i jego majątek. Film "Polityka" wchodzi do kin

Wirtualna Polska dotarła do sprawozdania finansowego spółki spółki " Vega Investments". Zysk nie powala - niecałe 300 tys. złotych netto.

Majątek spółki to 10 mln 844 tys. zł. Patryk Vega, oprócz prowadzenia spółki, ma też jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "Titanium". Firmę założył w listopadzie 2010 r.

Budżety filmów Patryka Vegi wynoszą ok 5-10 mln złotych. Zyski reżysera to - nieoficjalnie - kilka milionów złotych z każdej produkcji.

Za finansowanie filmów Patryka Vegi odpowiadają przede wszystkim prywatni inwestorzy. Reżyser, w przeciwieństwie do większości polskich twórców, nie stara się o dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Jak twierdzi Patryk Vega, taki model biznesowy jest co prawda bardziej ryzykowny dla inwestorów, ale sprawia, że w przypadku sukcesu mogą oni zarobić znacznie więcej.

- "Niebezpieczne kobiety" już przy pierwszej wypłacie, czyli w 10 miesięcy od inwestycji, przyniosły inwestorom około 150 procent zysku, a finalnie nawet 250. Nie ma więc w Polsce inwestycji, która przynosiłaby podobne zyski w takim czasie. Uważam, że przez te wszystkie lata na swoim udało mi się zidentyfikować trawiące rynek produkcji patologie i dziś to już nie jest dla mnie gra w rosyjską ruletkę, tylko gromadzenie atutów i osiąganie sukcesu. Mam ogromną satysfakcję, że przy moich filmach inwestorzy nie tylko odbierają włożony kapitał, ale też sporo na nich zarabiają – mówił Vega w "Newsweeku".

"Polityka" wchodzi do kin

Fabuła filmu nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej i występuje w nim wiele postaci wzorowanych na politykach partii rządzącej.

- Mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym – pewnie państwo słyszeli o zapowiedziach filmu Vegi – hejtem, czy przygotowaniem do takiego wielkiego hejtu, wielkiego ataku na zasadzie, że nie liczą się żadne fakty, albo są wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością - skomentował film, jeszcze przed jego premierą, Jarosław Kaczyński.