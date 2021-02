Pieniądz cyfrowy obok fizycznego? NBP: "przyglądamy się"

Cyfrowe euro byłoby rewolucją na rynku finansowym. Ale najwyraźniej na tę rewolucję nie jest gotowy Narodowy Bank Polski. W odpowiedzi dla PAP biuro prasowe banku odesłało do wcześniejszej wypowiedzi jego prezesa, prof. Adama Glapińskiego.

- Część banków centralnych, może większość, część w każdym razie analizuje możliwość wprowadzenia tzw. pieniądza cyfrowego banku centralnego. My również analizujemy zagadnienia związane z pieniądzem cyfrowym banku centralnego - powiedział szef NBP, cytowany w przekazanej agencji odpowiedzi.

Co dokłanie analizuje banku? M.in. publikacje i zachowania innych banków. Prof. Glapiński podkreślił, że jeśli korzyści będą dominować, to NBP nie wyklucza wprowadzenia cfyrowej waluty do obrotu.