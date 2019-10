Płaca minimalna. Szaleńcze tempo wzrostu, ekonomiści ostrzegają

"Poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się w 2024 r. na poziomie o 3,5 proc. niższym niż w alternatywnym scenariuszu, w którym płaca minimalna rosłaby w takim samym tempie, jak w 2019 r." - napisano w raporcie CA. Dla zobrazowania, to przekłada się na ok. 200 tys. mniej pracowników.

Przy badaniu eksperymentu płacowego, proponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość, analitycy Credit Agricole założyli dwa scenariusze. W pierwszym przyjęli, że płaca minimalna rośnie tak, jak planuje rząd, czyli w przyszłym roku będzie to 2600 zł brutto i do 2024 r. zwiększy się do 4000 zł brutto, co przekłada się na wzrost o 77 proc.