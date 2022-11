Płace Polaków spadają w połowie branż. "Siła negocjacyjna pracowników osłabia się"

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 r. wyniosło 6.687,92 zł, co oznacza wzrost o 13,0 proc. rdr. Jak opisywaliśmy, sytuacja z płacami Polaków obecnie wygląda niepokojąco .

Płace spadają w połowie branż. Dane za październik 2022 r.

Według analityków PKO BP wzrost wynagrodzenie w sektorze był wyraźnie poniżej oczekiwań i wyniosło 6687,92 zł (bez zmian względem września). Zauważyli, że znacząco spowolniła dynamika płac w górnictwie (do 10,8 proc. r/r z 24,5 proc. r/r) oraz energetyce (do 11,5 proc. z 23,2 proc. r/r), gdzie w ujęciu miesięcznym odnotowano największe spadki (o odpowiednio 17,8 proc. m/m i 7,2 proc. m/m), po tym jak we wrześniu płace były podbijane przez wypłaty premii kwartalnych i "antyinflacyjnych".