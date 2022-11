Coś niepokojącego dzieje się z naszymi wynagrodzeniami. Nie wygląda to dobrze

Kingola 33 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Spadek realnej płacy był do przewidzenia przez normalnego, myślącego człowieka. Tylko oglądacze gadzinówki tvp wierzą w bajki. Światowa inflacja, plus złodziejstwo i marnotrawienie pieniędzy przez obecny nie/rząd, no i jeszcze wojna na Ukrainie. To co nam niby daje Kaczyński, to jest mniej niż nam zabiera, więc mamy MINUS.