Płacisz, a reszta sama się odkłada. Sprawdzamy ile trwa zebranie pieniędzy na wymarzony cel.

Oszczędzanie nie jest proste. Wymaga systematyczności i silnej woli, bo pokus jest naprawdę wiele. Zacząć trzeba więc od celu, bo łatwiej nam wtedy zrozumieć, po co oszczędzamy, a co za tym idzie, trwać przy tym postanowieniu.

Z pomocą przychodzi w takiej sytuacji Santander Bank Polska, który ma w swojej aplikacji mobilnej i bankowości internetowej usługę Moje Cele.

Idea jest prosta – wyznaczasz cel i nazywasz go (może to być samochód, wakacje, sprzęt elektroniczny, elektryczna hulajnoga itp.), a następnie oszczędzasz na specjalnie do tego przeznaczonym subkoncie.

Gdzie tu innowacja?

W samym podejściu do oszczędzania. Można to robić na cztery sposoby.

Pierwszy to wpłaty automatyczne. Określasz kwotę i dzień, w którym ma ona być pobierana z twojego konta.

Drugi to wpłaty samodzielne. Wpłacasz, kiedy chcesz i ile możesz. Z tego warto skorzystać szczególnie na początku – wpłacić od razu np. 500 zł. To o tyle motywujące, że kwotę kilkuset złotych trudniej po prostu wypłacić i przeznaczyć na bieżące wydatki niż kilkadziesiąt złotych.

Ciekawa jest też opcja trzecia – odkładanie końcówek. Ustawiamy sobie z jakiego konta osobistego mają być pobierane końcówki i przy okazji każdej płatności kartą do konta lub BLIKIEM, kwotę transakcji zaokrąglamy do pełnej złotówki i ta końcówka trafia na rachunek celu. Aby szybciej osiągnąć cel, można zastosować mnożnik od x2 lub x10.

Przykładowo.

Kiedy płacisz za zakupy 14,70 zł, odkładasz 30 groszy. Z mnożnikiem x5 będzie to 1,5 zł. Płacisz 167,10 zł, odkładasz 90 groszy (z mnożnikiem x7 odłożysz 6,30 zł). I tak za każdym razem. Dziesięć płatności kartą i już mamy kilkanaście złotych na koncie do celowego oszczędzania. A przecież ciągle za coś płacimy, jak nie kartą to BLIKIEM.

Ostatni czwarty sposób na odkładanie dot. Twoich wpływów na konto. Jeśli chcesz możesz od każdego wpływu odłożyć wybrany % tej kwoty. Możesz też wybrać, od których wpływów i w jakiej części będziesz odkładać np. chcesz odkładać 10% od wpływu z wynajmu mieszkania. Gdy korzystasz z tej opcji, możesz odkładać min. 5 zł maks. 5 000 zł.

Nie sprawdzaj. Cel podpowie Ci sam

Jak wspomnieliśmy, bardzo istotne dla naszej motywacji jest ustalenie i nazwanie celu, na który oszczędzamy. W aplikacji mobilnej Santander mobile można ustawić nawet 10 różnych celów – mogą być różnego "kalibru", w tym na przykład samochód lub wakacje, ale też "na czarną godzinę". Eksperci przekonują, że aby spać spokojnie, każdy powinien mieć odłożoną sześciokrotność swoich miesięcznych wydatków. Wtedy mniej boimy się np. utraty pracy, bo możemy szukać nowej nawet przez pół roku.

Aplikacja podpowie datę, kiedy cel zostanie osiągnięty. W każdej chwili można go zmienić lub zmienić sposób oszczędzania, np. dodać mnożnik czy dodatkowe wpłaty automatyczne. Motywację może zwiększyć twój postęp w odkładaniu wyrażony w %. Zobaczysz go w aplikacji przy każdym z celów i przeczytasz dodatkowe komunikaty motywujące.

Cel: samochód

Może nie nowy, ale taki, którym jeszcze pojeździmy. Może to być też wpłata własna na poczet samochodu nowego, który potem będziemy spłacać, bo weźmiemy go na wynajem, a nie kupimy na własność. To decyzja na później – teraz istotne jest to, żeby zacząć oszczędzać.

Powiedzmy, że potrzebujemy 20 tysięcy złotych.

Wpłacamy na początek 500 złotych, w końcu samochód to poważny cel. Idąc tym tropem, ustawiamy automatyczną wpłatę w wysokości 150 złotych każdego 10. dnia miesiąca. Do tego włączamy opcję odkładania końcówek – z mnożnikiem x10.

Do osiągnięcia celu mamy 19 500 zł (bo 500 wpłacamy na start). Wychodzi więc, że na zakup samochodu lub możliwości wpłacenia 20 tysięcy na poczet wpłaty własnej na droższe auto musimy oszczędzać 49 miesięcy, czyli 4 lata i jeden miesiąc.

Cel: wakacje

Wymarzone wakacje – ile kosztują? Zależy, kto ma jakie marzenia, ale powiedzmy, że chcemy zaoszczędzić 5 000 złotych na wyjazd.

Liczymy. Wpłata własna tym razem 300 zł. Automatyczna wpłata miesięczna – 100 zł. Z końcówek – podobnie jak poprzednio, 250 zł miesięcznie.

Matematyka podpowiada, że aby zgromadzić odpowiednią kwotę, musimy oszczędzać 13 miesięcy.

Więc dzięki temu jesteśmy w stanie odłożyć na kolejne wakacje tak naprawdę przez rok. Warto!

Cel: konsola z TV

Dobra rozrywka też jest warta, by oszczędzać na nią pieniądze. Naszym celem jest więc konsola za 2 500 zł i telewizor do niej za kolejne 3 000 zł. Mamy więc do zaoszczędzenia 5 500 zł.

Wracamy do naszych rachunków. Tym razem na początek przeznaczamy 200 zł, na automatyczną wpłatę pójdzie 100 zł, a z końcówek – tradycyjnie – 250 zł. Z naszych wyliczeń wynika wiec, że zebranie na zestaw gamingowy zajmie 15 miesięcy. Wystarczy jednak, że comiesięczną automatyczną wpłatę zwiększymy o 100 zł i czas na osiągnięcie celu skraca się do jednego roku.

Masz cel – masz motywację

Niezależnie od tego, na co oszczędzasz, aplikacja Santander mobile pomoże ci w tym. Ustalenie celów motywuje, automatyczne wpłaty sprawiają, że nie "zapominasz" o miesięcznych wpłatach, a odkładanie końcówek będzie bardziej efektywne, niż się na początku wydaje. Wizja ustalonego celu, dodatkowe komunikaty motywujące w apce – to wszystko pozwala utrzymać systematyczność i oprzeć się pokusie wydania pieniędzy na coś innego.

A w razie naprawdę koniecznej, nieprzewidzianej potrzeby – masz do czego sięgnąć, bo wypłacać pieniądze z Moich Celów możesz w dowolnej chwili.

Krzysztof Mirończuk

Rachunek Moich celów to rachunek do celowego oszczędzania. Szczegółowe informacje o Moich Celach i sposobie, jak je dodać na Santander.pl/cele. Santander mobile i Santander internet są usługami bankowości elektronicznej. Konto to rachunek płatniczy. Transakcja kartą to m.in. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych. Płatność BLIK/płatność zbliżeniowa BLIK to płatność za towary lub usługi w punkcie usługowym lub w sklepie internetowym. Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem na santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach dostępne są na stronie santander.pl oraz pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora). Stan na 29.05.2023 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Materiał sponsorowany Santander Bank Polska

oszczędzanie oszczędzanie pieniędzy pieniądze