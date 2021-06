Poczta Polska traci na dostarczaniu listów. Rząd chce dołożyć pieniędzy

PISIA MISIA 58 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Dopłaty do górników, dopłaty do TVP a teraz do Poczty Polskiej. Niedługo wszystko co państwowe będzie utrzymywane nie z pracy tych firm ale z podatków narodu. Jak firma jest nierentowna to się ją zamyka. Na co ten wytwór skoro nie daje rady ???