Poznaliśmy tajemniczego twórcę Bitcoina? Jest reakcja po produkcji HBO

Cullen Hoback, wielokrotnie nagradzany twórca filmu dokumentalnego doszedł do wniosku, że to Peter Todd jest twórcą Bitcoina. Mowa o Satoshi Nakamoto , tajemniczej postaci lub grupie ludzi, która kilkanaście lat temu wprowadziła cyfrową walutę. Hoback miał połączyć stare i nowe wskazówki dotyczące przeszłości Nakamoto - donosi Politico.

- Wygląda na to, że miałeś wtedy głęboki wgląd w Bitcoina? - Hoback zwrócił się do Todda w filmie dokumentalnym. Kanadyjczyk odpowiedział: cóż, tak, jestem Satoshi Nakamoto.

To nie oznacza jednak, że 39-letni Todd faktycznie przyznał się do stworzenia Bitcoina. Politico zwraca uwagę, że Todd, który na platformie X aktywnie broni Ukrainy oraz Izraela, znany jest ze stwierdzenia, że "jest Satoshim". W ten sposób ma wyrażać solidarność z twórcą lub twórcami Bitcoina w ich dążeniu do prywatności.