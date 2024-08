Panika na rynku kryptowalut. Kurs bitcoina zanurkował

Panika na rynku kryptowalut

Od spadków nie uchroniły się też kryptowaluty. Bitcoin z samego rana tracił 11 proc., ale do godziny 11.30 kurs największej kryptowaluty spadł już o 13 proc. według danych serwisu CoinMarketCap.

Cena bitcoina przed krachem oscylowała wokół 58-59 tys. dol., przed godziną 12.00 wynosiła zaś ok. 52 tys. dol. Kapitalizacja rynkowa bitcoina wynosi 1,03 biliona dol.

Jeszcze większe załamanie nastąpiło na kursie ethereum, gdzie spadki wynoszą 20,5 proc. Za jedno ETH trzeba było zapłacić ok. 2700 dol. przed zapaścią, przed godziną 12.00 cena wyniosła zaś ok. 2300 dol. Według Bloomberga, jest to największy spadek od 2021 r. Kapitalizacja drugiej największej kryptowaluty wynosi zaś aktualnie 278 mld dol.