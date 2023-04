To on stworzył bitcoina. Nikt nie wie, kim on jest

O sprawie pisze coindesk.com, który przypomina, że świat wciąż nie wie, kto ukrywa się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Jednak można założyć, że wczoraj miał urodziny . Dlaczego? Portal powołuje się na dane z fundacji non-profit The P2P Foundation, gdzie zarejestrowano ów pseudonim. Osoba, która to zrobiła, wpisała w rubrykę "dzień urodzenia" datę 5 kwietnia 1975 r.

Wiele teorii, skąd się wzięła data urodzin twórcy bitcoina

Jedna z nich jest związana z rozporządzeniem wykonawczym 6102. To akt przyjęty przez Franklina D. Roosevelta, który zakazywał posiadania złota, złotych monet i certyfikatów złota obywatelom Stanów Zjednoczonych . 32. prezydent USA podpisał go dokładnie... 5 kwietnia 1933 r.

A skąd zatem wziął się rok 1975? Poszukiwacze drugiego dna wzrok swój kierują w stronę prezydenta Geralda Forda. To on bowiem uchylił rozporządzenie wykonawcze nr 6102. Zrobił to w 1974 r. i tym samym od 1975 r. właśnie Amerykanie mogli znów gromadzić zapasy w złocie .

Oczywiście istnieje też możliwość, że to wszystko to szukanie dziury w całym, a ktoś ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto rzeczywiście ma urodziny 5 kwietnia 1975 r.

Kim jest Satoshi Nakamoto?

Prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Nikt do tej pory nie wie, kim jest Satoshi Nakamoto. Nie ma nawet pewności, czy jest to jedna osoba, czy grupa programistów. Ktoś, kto ukrywa się za tym pseudonimem, jest uznawany za twórcę bitcoina. Nie zdecydował się jednak ujawnić. Prawdopodobnie w jego posiadaniu może znajdować się ponad 1 mln BTC, ale od lat pozostają one nieaktywne.