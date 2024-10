Prawie 200 tys. zł na korespondencję. Takie wydatki ponoszą posłowie

Kinga Gajewska (PO) pobiera z Kancelarii Sejmu 4000 zł na wynajem mieszkania w Warszawie. 3750 zł na ten cel otrzymuje również Arkadiusz Myrcha (PO), wiceminister sprawiedliwości, a prywatnie mąż posłanki - ujawnił Radek Karbowski, autor serwisu "Skrót polityczny". Łącznie to kwota 7750 zł miesięcznie.

Tymczasem "Rz" podaje, że każdy poseł otrzymuje co roku 250 tys. zł na prowadzenie biura, a Sejm nie sprawdza dokładnie, czy wydatki są uzasadnione. Waldemar Andzel, poseł PiS, wydał ponad 190 tys. zł na korespondencję i ogłoszenia, ale nie potrafił wyjaśnić, na co dokładnie przeznaczył te środki. - Jest to związane z różnymi rzeczami. Może były tam również sprawozdania poselskie - powiedział.