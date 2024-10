Prezydent Duda podpisał ustawę. Ważna decyzja dla 2,3 mln podatników

zgłoś do moderacji

Powiem tak ! , pan Andrzej cos podpisal , hhhhhh od osmiu lat to robi , najczesciej z polecenia prezesa . ALE - ---Prezydent Andrzej Duda skrytykował prof. Adama Strzembosza ------ , ja widze , ze gosciowi calkiem sodowa do glowy uderzyla ale , z niczego nie zrobi sie czegos . Poparcie dla CZARNKA - panie Andrzeju , ten facio to taki " goly " Trump , oj nie dla Polski taki nastepca .