Program Maluch Plus. 5,5 mld zł na nowe miejsca w żłobkach

Maluch Plus. Wyniki naboru

- Będziemy zachęcać te samorządy, które jeszcze nie złożyły wniosków w ramach nowej edycji programu Maluch Plus do udziału w programie. Dajemy możliwość, by żłobek mógł powstać w każdej gminie w Polsce - dodała minister.

Łączny budżet nowej edycji programu Maluch Plus to 5,5 mld złotych. Rząd docelowo planuje utworzyć 100 tys. nowych miejsc opieki. Jak przekonuje rząd nowa edycja programu Maluch Plus, to równomierny podział środków w zależności od rzeczywistych potrzeb gmin przy wykorzystaniu algorytmu.