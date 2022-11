Program Money.pl, 10.11 | e-złoty zamiast banknotów. Jaka będzie przyszłość pieniądza

- Na początku tego roku szwedzki bank centralny informował o zakończeniu drugiego etapu testów e-korony, gdzie sprawdzano m.in. transakcje offline. Rozpoczęto też trzeci etap, polegający na sprawdzaniu, co by było, gdyby cyfrowy pieniądz wszedł do obiegu. Czy w Polsce w perspektywie zaczniemy mówić o wprowadzaniu e-złotego? Jaka przyszłość czeka naszą walutę i jaka przyszłość w obliczu kryzysu finansowego czeka rynek e-commerce? O tym rozmawialiśmy z Dariuszem Mazurkiewiczem, CEO Polskiego Standardu Płatności - operatora systemu BLIK.