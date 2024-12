Rekordowe zakupy dla wojska. Najdroższe były śmigłowce

"W 2024 r. nowy sprzęt zakontraktowany dla armii kosztował ponad 162 mld zł, z czego do przemysłu zagranicznego trafiło ok. 110 mld zł" - podkreślił dziennik. "Dla porównania w 2023 r. było to ok. 150 mld zł (77 mld zł za granicę, prawie 73 mld zł w przemyśle krajowym), a w 2022 r. ponad 131 mld zł (wówczas za granicę trafiło 98 mld zł, a do polskiego przemysłu ok. 33 mld zł)".