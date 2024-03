Rekordowy wzrost płac w lutym zaskakuje ekonomistów. I nakręca groźne zjawisko

Według danych opublikowanych przez GUS, w lutym 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 7 978,99 zł. W porównaniu do lutego ubiegłego roku oznacza to wzrost aż o 12,9 proc., a w zestawieniu ze styczniem 2024 - o 2,7 proc. Dane te zaskoczyły wielu ekonomistów, którzy spodziewali się wolniejszego tempa wzrostu płac. Inna wartość jest tu bowiem kluczowa.

PKO: Realny wzrost płacy największy w historii

Analitycy komentują dane o wynagrodzeniach. "Astronomiczne poziomy"

Podobnego zdania jest Mikołaj Raczyński z PORTU, który wskazuje, że " skala wzrostu płac realnych osiągnęła w ostatnim czasie astronomiczne poziomy ". Zwraca jednak uwagę, że taka sytuacja nie może utrzymać się w dłuższym terminie. "Płace realne powinny konwergować z czasem do wzrostu produktywności w gospodarce. Kluczowe pytanie, to którym kanałem nastąpi dostosowanie – spowolnieniem wzrostu płac, czy ponownym wzrostem inflacji" - zauważa.

Dobre wyniki innych wskaźników makroekonomicznych

Analityk XTB Mateusz Czyżkowski zwraca uwagę, że pozytywnie zaskoczyły też inne wskaźniki makroekonomiczne . Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 3,3 proc. rok do roku, podczas gdy spodziewano się wzrostu o 2,6 proc. Inflacja PPI spadła natomiast mocniej od oczekiwań, do poziomu -10,1 proc. r/r.

Santander zauważa z kolei, że płace w lutym wyraźnie zaskoczyły w górę i przyspieszyły do 12,9 proc. r/r z 12,8 proc. r/r w styczniu, przewyższając zarówno konsensus rynkowy (11,5 proc. r/r), jak i prognozę banku (12,0 proc. r/r). Było to drugie mocne zaskoczenie z rzędu. Niespodzianka wynikała głównie z wyższych wypłat w przetwórstwie przemysłowym i handlu, ale dobre wyniki odnotowano też w budownictwie i sektorze informacji/komunikacji.

Ekonomiści Santandera zastanawiają się, czy mocny wzrost płac w lutym to opóźniony efekt podwyżek płacy minimalnej w styczniu. Jednak zachowanie poszczególnych sektorów daje ich zdaniem mieszane sygnały na ten temat. Realny wzrost płac przyspieszył natomiast do 9,8 proc. r/r z 8,8 proc. r/r w styczniu, co jest najwyższym wynikiem od lat 90-tych. Bank oczekuje, że wzrost płac pozostanie silny w tym roku, ze względu na ożywienie gospodarki i napięty rynek pracy.

Szybki wzrost płac. To może nakręcić groźne zjawisko

Chociaż szybki wzrost płac cieszy pracowników, ekonomiści zwracają uwagę na rosnące ryzyko pojawienia się spirali płacowo-cenowej. Zjawisko to polega na samoczynnym mechanizmie dostosowania cenowego, który ma na celu zabezpieczenie realnej wartości dochodów. Wzrost płac powoduje, że rosną koszty pracy ponoszone przez przedsiębiorców. To skłania ich do podnoszenia cen, co z kolei powoduje kolejny wzrost żądań płacowych pracowników, chcących utrzymać siłę nabywczą swoich pensji.