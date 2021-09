Rośnie kumulacja Eurojackpot. Ogromne pieniądze do zgarnięcia

W losowaniu Eurojackpot z piątku 3 września padły następujące liczby: 5, 9, 20, 44, 48 oraz 4 i 10. Do wygrania było 160 mln zł, jednak w żadnym z krajów biorących udział w tej ogólnoeuropejskiej loterii nie padła główna wygrana. To sprawia, że kumulacja wzrosła aż do 215 mln zł.

W Polsce w ostatni piątek padła jedna wygrana trzeciego stopnia, która w tym konkretnie przypadku daje i tak imponującą kwotę: 851 tys. 725 zł. To najwyższa wygrana w naszym kraju w piątkowym losowaniu loterii.

206 mln zł dla Polaka

Polski rekord wygranej w Eurojackpot jak dotąd to 206 milionów 550 tysięcy złotych. To wygrana z rozbicia kumulacji z 13 sierpnia. Był to piątek trzynastego, a przyniósł rekord rekordów. Jest to najwyższa wygrana w historii gier losowych w Polsce.

206 mln zł to kwota brutto, od której, podobnie jak w przypadku nagród Lotto, zwycięzca będzie musiał odprowadzić podatek. Do szczęśliwca-rekordzisty trafi 185,9 mln zł, a reszta, czyli 20,6 mln zł, powędruje do skarbówki.

Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Kolejne losowanie Eurojackpot w najbliższy piątek 10 września. Do wygrania będzie 215 mln zł.

