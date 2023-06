Ryszard Czarnecki nadal zarabia na siatkówce. Europoseł zainkasował w rok ponad 160 tys. zł

Ryszard Czarnecki jest posłem do Parlamentu Europejskiego i członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Z jego oświadczenia majątkowego za 2022 rok wynika, że za zasiadanie w europarlamencie zainkasował w ubiegłym roku nieco ponad 115 tysięcy euro brutto minus ponad 25 tysięcy euro podatku. "Na czysto" daje to około 90 tysięcy euro, czyli przy obecnym kursie równowartość około 400 tysięcy złotych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Polska zapłaci kary za "lex Tusk"? "To nie rozwiąże sprawy"

To jednak niejedyny dochód Czarneckiego. Od lutego 2022 roku pełni on funkcję prezesa Fundacji Polska Siatkówka, założonej w 2006 roku przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, zarobił na tym w ubiegłym roku 162 tysiące 250 złotych. Zwrócił na to uwagę na Twitterze Radek Karbowski, twórca strony skrotpolityczny.pl, na której prowadzi statystyki dotyczące majątków polityków.

Poprzednią funkcję miał sprawować za darmo

Posada prezesa Fundacji Polska Siatkówka to dla Czarneckiego kolejny przystanek w karierze działacza siatkarskiego. W 2018 roku - wciąż będąc europosłem - został on bowiem wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jak informowała Wirtualna Polska w 2021 roku, choć Ryszard Czarnecki na początku deklarował, że zadania wiceszefa PZPS będzie wykonywał za darmo, to tak się nie stało. Europoseł pobierał miesięcznie 10 tysięcy złotych, miał służbowy samochód i zapewniony zwrot za paliwo od związku.

Polityk szykował się nawet do objęcia prezesury w PZPS w kolejnej kadencji, ale ostatecznie wycofał się przed głosowaniem w tej sprawie. Nowy prezes nie znalazł natomiast dla niego miejsca w zarządzie. Kilka miesięcy później Czarnecki został prezesem Fundacji Polska Siatkówka.

Wysłaliśmy do Ryszarda Czarneckiego e-mail z pytaniem o to, czy - podobnie jak w 2018 roku - nie rozważał sprawowania funkcji prezesa Fundacji Polska Siatkówka społecznie. Zapytaliśmy też, co zadecydowało o jego wyborze na to stanowisko i jakie zadania wykonuje. Odpowiedź opublikujemy, gdy tylko ją dostaniemy.

Dwa mieszkania, domek letniskowy i porządny samochód

Z oświadczenia majątkowego europosła wynika też, że zarobił on 6383 zł brutto z Fundacji Wspieram i ma warte niemal 138 tys. zł akcje firmy Modern Commerce S.A. Na koncie ma odłożone ponad 293 tys. zł i prawie 81 tys. euro. Ma też 126-metrowe mieszkanie, warte 2,6 mln zł, i drugie, 80-metrowe, wycenione na 800 tys. zł. Do tego dochodzi 90-metrowy dom letniskowy o wartości 220 tys. zł i dwie działki, wycenione na 210 tys. euro i 100 tys. zł.

Europoseł jeździ Range Roverem Velar z 2018 roku, wartym 205 tys. zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

pieniądze sport polityka

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.