Są nowe dane z polskich sklepów. Co ze sprzedażą detaliczną?

Główny Urząd Statystyczny opublikował we wtorek nowy raport dotyczący sprzedaży detalicznej. Według najnowszych danych GUS, liderem wzrostów w październiku 2024 roku została branża motoryzacyjna. Sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części wzrosła aż o 24,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Równie imponujący wynik zanotowała kategoria "pozostałe", gdzie wzrost sięgnął 12 proc. rok do roku.

Dynamiczny rozwój handlu internetowego

Październik przyniósł dalszy rozwój e-commerce. Wartość sprzedaży internetowej w cenach bieżących zwiększyła się o 2,5 proc. rok do roku. Szczególnie wysokie wzrosty udziału sprzedaży przez internet odnotowano w kategorii tekstylia, odzież i obuwie - z 19,9 proc. do 25,9 proc. Znaczący wzrost zanotowano również w segmencie meble i RTV-AGD, gdzie udział wzrósł z 17,1 proc. do 19 proc.

W przypadku księgarń i punktów sprzedaży prasy udział handlu internetowego zwiększył się z 24,8 proc. do 25 proc. Ogólny udział sprzedaży internetowej w całkowitej sprzedaży detalicznej wzrósł z 9,0 proc. w październiku 2023 roku do 9,1 proc. rok później.

Zróżnicowane wyniki w poszczególnych branżach

Segment farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego zanotował wzrost sprzedaży o 9,6 proc. rok do roku. Księgarnie i sklepy specjalistyczne sprzedające prasę poprawiły wyniki o 1,8 proc. W przypadku mebli i sprzętu RTV-AGD odnotowano spadek o 3,6 proc., a sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia zmniejszyła się o 12,8 proc.

Niepokojące sygnały płyną z branż o największym udziale w całkowitej sprzedaży detalicznej. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 1,2 proc. rok do roku, natomiast w przypadku paliw stałych, ciekłych i gazowych spadek wyniósł 9,1 proc.

Dane po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych pokazują jeszcze lepszy obraz sytuacji. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2024 roku była o 5,6 proc. wyższa niż we wrześniu. To potwierdza, że polski handel detaliczny znajduje się w fazie ożywienia.

W szerszej perspektywie czasowej widać wyraźną poprawę koniunktury. W okresie od stycznia do października 2024 roku sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To znacząca zmiana w stosunku do spadku o 2,6 proc. zanotowanego w tym samym okresie rok wcześniej.

Warto również odnotować, że w cenach bieżących sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 2,3 proc. rok do roku, a w porównaniu z wrześniem 2024 roku zwiększyła się o 8,2 proc. W okresie styczeń-październik 2024 roku wzrost w cenach bieżących wyniósł 3 proc. rok do roku.

Wtorkowe dane to kolejne pozytywne zaskoczenie dotyczące stanu gospodarki. W poniedziałek rano Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2024 roku wzrosła o 4,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

To znacznie lepszy wynik niż przed rokiem, gdy wzrost wyniósł 2 proc. W ujęciu miesięcznym produkcja zwiększyła się o 10 proc. Dane są lepsze od prognoz, co skomentował premier. "Wreszcie! W październiku według prognoz analityków produkcja miała wzrosnąć o 1,8 proc., a tymczasem mamy 4,7! I to mimo pogarszającej się wciąż sytuacji u naszych zachodnich sąsiadów" - napisał Donald Tusk.

