Sejm za podwyżkami dla nauczycieli. Posłowie odrzucili poprawki opozycji

Sejm odrzuca poprawki opozycji

Podwyżki dla nauczycieli od 1 maja

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, której projekt przygotowali posłowie PiS, od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Zdaniem wnioskodawców umożliwi to podwyżki dla nauczycieli od 1 maja, gdyż zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń.