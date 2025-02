Sojusznicy nie pomagają Rosji. Najgorsze dane od wielu lat

Według danych Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. inwestorzy z zagranicy wycofali 44 mld dol. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Natomiast w 2023 r. Rosja straciła 80 mld dol. BIZ, a pierwszym roku wojny nawet 138 mld dol. W sumie przez trzy lata łączna kwota inwestycji zagranicznych spadła z blisko 500 mld dol. do 262 mld dol.

"The Moscow Times" zwraca uwagę, że Władimir Putin zapowiedział, że Rosja będzie "maksymalnie otwarta" dla inwestorów z krajów BRICS (Brazylia, Indie, Chiny, RPA). Dyktator wezwał sojuszników do inwestowania "kapitału" w Rosji, lecz statystyki banku centralnego nie odnotowały szerokiego strumienia pieniędzy. Zdaniem Janisa Kluge, naukowca z Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym, oznacza to rosnącą izolację rosyjskiej gospodarki.