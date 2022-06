Stałe oprocentowanie kredytu. "Najlepszy moment już minął"

Banki coraz częściej oferują klientom kredyty oparte o stałą stopę oprocentowania. - Mam wrażenie, że najlepszy moment na wzięcie kredytu na stałą stopę oprocentowania, lub na zmianę, minął już jakiś czas temu. Osoby, które podjęły taką decyzję przy niższych stopach procentowych płacą teraz niższą ratę - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Konrad Pluciński, ekspert Totalmoney.pl. - To jest pewne ryzyko, bo kredyty o stałym oprocentowaniu mają je zazwyczaj wyższe, niż te oparte o zmienną stopę. Jeśli podjęlibyśmy taką decyzję w tej chwili, to pytanie, o ile jeszcze wzrosłoby oprocentowanie kredytów opartych o zmienną stopę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy byłaby to teraz stuprocentowo dobra decyzja. Na pewno, jeśli ktoś chce przejść na stałe oprocentowanie, to najlepiej to zrobić teraz, jak najszybciej, jeszcze zanim Rada Polityki Pieniężnej ogłosi kolejną decyzję - dodał.