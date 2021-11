Stopy procentowe. Analitycy Goldman Sachs przewidują następny ruch RPP

Bank przedstawił swoje prognozy w związku z wtorkową informacją GUS dotyczącą inflacji: inflacja w Polsce w listopadzie 2021 r. wyniosła 7,7 proc. To najwyższy odczyt wzrostu cen od grudnia 2000 r., czyli od 21 lat. Zdaniem Goldman Sachs inflacja jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Ekonomiści banku spodziewają się, że w grudniu będzie nadal rosła. "Możliwe, że przekroczy poziom 8 proc. rdr" - zaznaczono.

Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

W komunikacie banku wskazano, że wtorkowy odczyt skłania też analityków Goldman Sachs do twierdzenia, że "podczas przyszłotygodniowego posiedzenia RPP może dojść do mocniejszej podwyżki stóp w porównaniu do bazowego scenariusza GS, zakładającego 50 pb".