Obniżka akcyzy, specjalny dodatek. Ważna decyzja rządu

- Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc. To duże uszczuplenie dochodów budżetowych, ale bardzo ważna korzyść dla obywateli, którzy ogrzewają gazem swoje mieszkania, domy czy miejsca pracy.

Jak zapowiedział premier wdrożony zostanie dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów. -Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 zł do nawet 1100 zł, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, od liczebności rodziny - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył premier, inflacja jest "zaimpotrowana", dając do zrozumienia. - Przyszła do nas z Gazpromu, z Rosji, ze względu na manipulacje cenowe i z podwyższonych cen z uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przyszła do nas na skutek podniesionych cen surowców na całym świecie i na skutek tego, że ratowaliśmy miejsca pracy - zaznaczył.