Kolejne ciosy w finanse Polaków? Inflacyjne prognozy niepokoją

Inflacja w grudniu może zwolnić, ale znowu przyspieszy

Komentujący dane Głównego Urzędu Statystycznego eksperci wskazują, że na ogłoszenie sukcesu w walce z inflacją jest zdecydowanie za wcześnie. W grudniu 2022 r. inflacja może nieco zwolnić lub utrzymać się na poziomie z listopada , czyli w okolicach 17,5 proc. rok do roku. Według analityków Credit Agricole wzrost inflacji bazowej oraz dynamiki cen żywności zrównoważyły spadki tempa wzrostu cen paliw i nośników energii. Zgodnie z ich prognozą, w grudniu wskaźnik inflacji wyniesie 17,3 proc. i będzie on neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

"Zakładamy, że w grudniu inflacja obniżyła się do 17,2 proc. r/r, czemu sprzyjały miesięczne spadki cen paliw oraz nośników energii, w tym węgla. Z drugiej strony inflacja bazowa kontynuowała swój zwyżkowy trend - oczekujemy, że przyspieszyła w grudniu do 11,7 proc. r/r. Dalej rosły ceny żywności" - przewidują z kolei analitycy Banku Pekao S.A.

Taki start 2023 r. nie daje praktycznie żadnych nadziei na to, by do końca roku inflacja w Polsce spadła do jednocyfrowego poziomu. "Mimo zapowiedzi rządzących i NBP inflacja w 2023 roku nadal pozostanie dwucyfrowa. Wycofanie się z tarcz antyinflacyjnych przyniesie oczekiwany efekt - podbije inflację na początku 2023 r. W czarnym scenariuszu będziemy mówili prawdopodobnie o inflacji w lutym przekraczającej 20 proc. W całym roku nie uda się na pewno jej ograniczyć poniżej granicy 13 proc." - ocenia w swojej prognozie na 2023 r. Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.