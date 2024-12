Sylwester dla bogaczy nawet po 8500 zł od pary. Co oferują hotele?

Ile może kosztować zabawa sylwestrowa w 2024 roku? Ci, którzy mają zasobniejsze portfele, mogą wybrać przeżycia "z górnej półki". Okazuje się bowiem, że jeśli impreza sylwestrowa jest połączona z krótkim pobytem w luksusowym obiekcie, ceny mogą sięgnąć blisko 10 tys. zł.

Luksus w Sylwestra to grube tysiące

Zadzwoniliśmy do kilku luksusowych obiektów. W hotelach Nosalowy Park w Zakopanem za trzydniowy pobyt sylwestrowy dla dwóch osób trzeba zapłacić 6745 złotych. - Mamy już tylko dwa ostatnie pokoje typu "superior" w rezydencji pierwszej, każdy ma 30 metrów kwadratowych. To jest hotel czterogwiazdkowy o podwyższonym standardzie - informuje przedstawicielka biura rezerwacji.

W cenie pobytu organizatorzy zapewniają obiadokolacje oraz bal sylwestrowy w sali Gerlach. - To jest bal w stylu hiszpańskim, na około 500 osób. Goście siedzą przy okrągłych, dziesięcioosobowych stolikach. W programie mamy serwowaną kolację, bufet, open bar, różnego rodzaju pokazy artystyczne i występ zespołu. Organizujemy też konkursy z losowaniem nagród - wylicza przedstawicielka hotelu.

Hotel wymaga rezerwacji minimum trzech noclegów w okresie sylwestrowym. Dostępne terminy rozpoczynają się od 30 grudnia. W pakiecie goście otrzymują zakwaterowanie w pokoju o podwyższonym standardzie oraz pełne wyżywienie w formie obiadokolacji.

Inną ofertę sylwestrową przygotował hotel Bachleda Resort w Zakopanem. W przeciwieństwie do wielu innych obiektów, zaplanowano kameralną formułę powitania nowego roku. - W hotelu nie oferujemy pakietu sylwestrowego, natomiast w rezydencji organizujemy uroczystą kolację zasiadaną bez zabawy tanecznej - informuje przedstawicielka biura rezerwacji.

Pakiet obejmuje minimum trzydniowy pobyt. - Ceny zawierają śniadanie, uroczystą kolację sylwestrową i noworoczną kolację bufetową 1 stycznia. Dodatkowo płatny jest podatek miejski oraz parking. wyjaśnia pracownica hotelu - usłyszeliśmy. Ceny? Są dwie oferty: - Mniejszy, 25-metrowy pokój w cenie 7965 zł, albo większy, w cenie 8565 zł.

Grupa Bachleda oferuje także alternatywę w innym swoim obiekcie. Tam dostępna jest forma balu tematycznego. - W tym roku w stylu Havana. To huczniejsza, spektakularna impreza taneczna - podkreśla przedstawicielka Bachreda Resort. - Niektórzy wolą spędzić ten dzień w większej ciszy, dlatego mamy różne formuły w ofercie - dodaje.

Oba obiekty reprezentują różne podejście do organizacji sylwestra - od eleganckiej kolacji w kameralnej atmosferze po tematyczny bal z zabawą taneczną. Wspólnym elementem jest wymóg rezerwacji minimum trzydniowego pobytu.

Zabawa sylwestrowa nie tylko w Zakopanem

W pozostałych pięciogwiazdkowych obiektach ceny są nieznacznie niższe. W Aries Hotel & SPA w Zakopanem za trzydniowy pobyt ze śniadaniami i balem sylwestrowym para zapłaci 7232 złote. W cenę wliczono także noworoczną kolację z muzyką góralską oraz nielimitowany dostęp do strefy wellness. Hotel organizuje również sylwestrową zabawę dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat - wynika z zestawienia horecatrends.pl.

W hotelu Crystal Mountain w Wiśle dwudniowy pobyt ze śniadaniami i obiadokolacjami kosztuje tam 5050 złotych. W cenie jest również dostęp do aquaparku i strefy wellness.

W Bergo Resort & SPA w Szklarskiej Porębie za trzydniowy pobyt z wyżywieniem HB para zapłaci 5550 złotych. "Na bal wpuszczane są osoby powyżej 14 roku życia. Dla młodszych dzieci organizowana jest oddzielna impreza sylwestrowa z animatorami" - informuje obiekt.

Hotele przygotowały specjalne pakiety dla rodzin z dziećmi. W większości obiektów dzieci do 3-4 lat mogą nocować bezpłatnie, starsze otrzymują zniżki sięgające 50 proc. Dla najmłodszych organizowane są osobne bale z animacjami. Wiele hoteli oferuje także dodatkowe atrakcje, jak ogniska z grzańcem, vouchery na zwiedzanie lokalnych atrakcji czy możliwość korzystania z hotelowych aquaparków.

Jak informują hotelarze, mimo wysokich cen zainteresowanie ofertami jest duże. "W większości hoteli oferty sylwestrowe są albo wyprzedane, albo pozostały dosłownie pojedyncze miejsca" - czytamy w raporcie. Około 25 proc. gości stanowią turyści zagraniczni, głównie z Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Wielkiej Brytanii i USA.

Ile przeciętny Polak chce wydać na zabawę sylwestrową?

Nawet ci klienci, którzy nie zdecydują się na wydanie kilku tysięcy złotych na jedną noc, muszą szykować się na ceny wyższe, niż przed rokiem. Największe podwyżki dotyczą Szczyrku i Szklarskiej Poręby, gdzie stawki wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent. Pozytywnym zaskoczeniem jest Zakopane, które oferuje noclegi znacznie tańsze niż w poprzednim sezonie.

W stolicy Tatr ceny noclegów w hotelach trzygwiazdkowych spadły aż o 53 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Para za sześć noclegów ze śniadaniem zapłaci tam obecnie średnio 2520 złotych. Inaczej sytuacja wygląda w pozostałych popularnych kurortach. W Szklarskiej Porębie ceny wzrosły o 19 proc., osiągając poziom 2830 złotych, natomiast w Szczyrku trzeba zapłacić aż 4140 złotych, co oznacza wzrost o 29 proc.

Znaczące podwyżki dotknęły również kwater prywatnych. W Szklarskiej Porębie ceny wzrosły aż o 62 proc., do poziomu 2378 złotych za sześć noclegów. W Szczyrku podwyżka wyniosła 36 proc., co przekłada się na kwotę 2280 złotych. Jedynie w Zakopanem ceny pozostały na podobnym poziomie co rok temu, utrzymując się w okolicach 1800 złotych - wynika z danych Booking cytowanych przez infor.pl.

Alternatywy za granicą

Jak wyglądamy na tle Europy? Znacznie drożej jest w popularnych alpejskich kurortach. We włoskim Livigno ceny hoteli wzrosły o 43 proc., osiągając poziom 12 tysięcy złotych za sześciodniowy pobyt ze śniadaniami dla dwóch osób. Kwatery prywatne w tym regionie podrożały o 32 proc., do kwoty 8933 złote. W austriackim Kitzbuhel ceny hotelowe utrzymały się na poziomie sprzed roku, ale kwatery prywatne odnotowały wzrost aż o 76 proc., do 8462 złotych.

Alternatywą dla polskich i alpejskich kurortów są Czechy. Najbardziej ekskluzywny jest Szpindlerowy Młyn, gdzie hotel ze śniadaniami kosztuje 4361 złotych. Tańsze opcje oferują Harrachov i Rokytnice nad Jizerou, gdzie ceny są niższe odpowiednio o 500 i 1400 złotych. We wszystkich tych miejscowościach kwatery prywatne kosztują około 2800 złotych.

Do kosztów noclegu należy doliczyć wydatki na karnety narciarskie. W Czechach czterodniowy skipass w okresie świątecznym kosztuje około 650 złotych dla osoby dorosłej. W Alpach ceny są znacznie wyższe - we Włoszech to około 1000 złotych, a w Austrii nawet 1200 złotych. Eksperci zwracają uwagę na konieczność wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia, szczególnie w przypadku wyjazdów do Włoch, gdzie polisa OC jest obowiązkowa.

