Szef MON kusi wyższym żołdem. Prawie 5 tys. zł dla ochotników

Teraz to nieźle ma mundurówka co roku dorzucają kilka stówek , przywileje emerytalne i jeszcze dostali dodatki. Nauczycieli olali śmieszne podwyżki i zaczynający pracę ma parę groszy więcej od minimalnej a 4k to mają ledwie po 20 latach pracy z najwyższym stopniem awansu zawodowego. Młody policjant czy żołnierz już na starcie ma ponad 4k na rękę. Górnik-fakt że praca ciężka , niebezpieczna bo pod ziemią ale na zarobki narzekać nie powinni poniżej 6k na rękę praktycznie już nie schodzi, w największych spółkach ponad 7k + masa innych dodatków łącznie ponad 20 tys + dodatki inflacyjne , podwyżka w tym roku o wysokość inflacji a i ta ciągle mało i mało. Pielęgniarki które dostały 40 % podwyżki , od lipca kolejna podwyżka ponad 10% a i tak się kłócą między sobą, sieją zamęt i nawet jeszcze protestują. Pielęgniarka w szpitalu bez mgr ze wszystkimi dodatkami zarabia obecnie i 6k na rękę a z mgr ok 8k( przychodniach poradniach mają trochę mniej bo bez nocek i świąt). Następni ratownicy medyczni- tym to się dopiero poprawiło bo ratownik medyczny często tylko po policealnej szkole będzie miał od lipca i do 10 k na rękę na etacie. Ludzie, którzy załapali się jeszcze na kształcenie w szkołach policealnych w tym zawodzie to szczęściarze, ludzie, którzy można rzec wręcz- popracowali kilka lat za kiepskie stawki a Ci starsi 50+ to często byli zwykłymi kierowcami, a obecnie i 8K netto miesięcznie na etacie w ZRM( na SOR maja trochę mniej bo nie ma dodatku wyjazdowego) , na kontraktach to potrafią nabijać po 300-400h(stawka min.60zł/h) w miesiącu żeby tylko jak najwięcej zarobić bo w większości przypadków nikt ich nie zmusza tylko sami się pchają i pogoń za kasą nie jeden łączy etat+ kontrakt. Jakoś dają rade a niby taka ciężka , stresująca praca ale z drugiej strony nie ma się co dziwić bo są i takie jednostki na wioskach gdzie na dyżur z jeden wyjazd a nocki w większości przespane. W pandemii gdy mieli rzeczywiście więcej pracy to już wielkie larum i walka o kasę, pisma do ministerstwa o dodatki nawet gdy już pandemia wygasała no i wywalczyli godne zarobki. Mimo dodatku covidowego ratownicy zażądali wysokich podwyżek w czasie pandemii-był to szantaż - szantaż ludzi którzy w czasie pandemii wykorzystują swoją sytuację. Na kontraktach tez ich powinien obowiązywać kodeks pracy bo kto to w ogóle na to pozwala by nabijać tyle godzin w pracy której są odpowiedzialni za zdrowie i życie ludzi, czy taki pracownik jest wydajny i nie stwarza zagrożenia dla siebie i pacjenta?