Szykuje się kolejne starcie w koalicji? Polska 2050 forsuje swój pomysł na kluczową reformę

A co ze składką emerytalną KRUS . Dlaczego rolnik za płaci kilka złotych na kwartał , a emerytury chce jak pracownicy płacący 4 razy wyższe składki . Nie mówiąc że jak deszcz popada 2 dni on musi dostać odszkodowanie , to samo gdy nie pada tydzień.Mają darmowe paliwo w okresie żniw, do wszystkiego dopłaty , pole raptem 2 hektary nie ubezpieczone. A kredytów setki w bankach i na podwórku ciągnik za 2 miliony