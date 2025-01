Tego jeszcze nie było. Płaca minimalna w Polsce wyższa niż w USA

Od 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,50 zł brutto. Najniższą krajową otrzymują 3 mln Polaków, których pensja wzrosła o 366 zł miesięcznie brutto. Dla pracowników nieodprowadzających składek na Pracownicze Plany Kapitałowe i niekorzystających z ulgi dla młodych oznacza to wynagrodzenie netto w wysokości około 3510,92 zł. Miesięczna podwyżka netto w stosunku do 2024 r. wynosi 249,39 zł, co w skali roku przekłada się na dodatkowe 2992,68 zł .

Natomiast stawka godzinowa wzrosła z 28,10 zł brutto do 30,50 zł brutto, co daje ok. 22 zł "na rękę". To więcej niż oferują Amerykanie, gdzie pracownicy zatrudnieni na najniższej krajowej otrzymują 7,25 dol. za godzinę (ok. 30,03 zł).