Tyle będzie kosztować nas prezydent w przyszłym roku. "Budżet mocno spuchnie"

Budżet Kancelarii Prezydenta wyniesie 312 mln zł w 2025 r. - jest to wzrost o blisko 14 proc. "Fakt" zaznacza, że jest to spowodowane m.in. podwyżkami w budżetówce, które wyniosą 5 proc. Ale wyższe wynagrodzenie o ponad 1 tys. zł otrzyma też prezydent - 26,2 tys. zł brutto. Ponadto po wyborach kancelaria zatrudni kolejne 10 osób pracujące dla prezydenta-elekta. To ma kosztować 840 tys. zł.