W jednym z resortów wypłacili sobie nagrody już po przegranych wyborach. Kwoty robią wrażenie

Nagrody na odchodne w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Tak rozdawali nagrody w resorcie klimatu

Wśród osób, które otrzymały pieniądze na powyższych zasadach, osoba nr 4 dostała 97 500 zł. To kwota najwyższa. Osobie nr 5 przyznano 74 000 zł, podobnie jak osobie nr 6. Pracowały one w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Polacy mogą mieć wątpliwości

Nagrody? Tak, ale "dla merytorycznych, apolitycznych urzędników"

Jakość usług publicznych? Jest problem

Rozmówca money.pl podkreśla, że w poprawnie funkcjonującym państwie wypłata nagród dla urzędników ministerstw to normalna sprawa. Czy to po wyborach, czy przed nimi.

– To nie są dowody wysokiej jakości usług publicznych. "Willa plus" czy nominacje polityków na ostatnią chwilę do kadencyjnych organów burzą zaufanie obywatela do państwa – podsumowuje ekspert Pracodawców RP.