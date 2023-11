Wraca sprawa miecza wręczonego o. Rydzykowi. Oto ile może być wart

Media wracają do sprawy miecza podarowanego o. Tadeuszowi Rydzykowi przez Fundację Enea. Gazeta.pl dotarła do nowych opinii, które pozwalają ocenić, ile może być wart budzący kontrowersje przedmiot. Według części ekspertów nie pochodzi on, jak deklarują darczyńcy, z czasów Mieszka I.